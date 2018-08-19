Здравствуйте. Куплен шаблон на вордпресс http://bogatyr883-wordpress.tw1.ru Что не так: http://bogatyr883-wordpress.tw1.ru/repairs/ в главной рубрике на странице брендов отображаются все записи, а нужны только рубрики, пример как должна выглядеть страница брендов http://mobydoc.ru/phones/ http://bogatyr883-wordpress.tw1.ru/nproject-catego... в подрубрике нет возможности ...
Восстановление кнопки, для загрузки фото в галерею
Пропала кнопка, для загрузки фото в галерею
Выбранный исполнитель
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