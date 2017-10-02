Преобразование URL на сайте; xml выгрузка

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Необходимо несколько работ по сайту: 

1. Преобразования URL на сайте к виду «ЧПУ» эффективных и для посетителей, и для поисковых систем. 

2. Создание на сайте новых разделов третьего уровня 

3. Сделать единую выгрузку каталога в xml без разбивки по трансляциям товаров 

Необходимы для работы доступы и разъяснения предоставим. Сайт написан на html и php – интернет магазин, с самописной админкой. К сайту "прикручены" парсеры товаров от поставщиков – 9 шт. Работают на основе трансляции и привязки товаров в категории.

Оплата поэтапно либо в конце 

HTMLPHP
8 лет назад
natalishka09
Наталия 
29 лет
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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