Скопировать функционал сайта на WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок217 просмотров

требуется полностью скопировать функционал и структуру сайта delo-vcusa ru 

сразу интересует бюджет и сроки

Оплата поэтапно либо в конце предоплат не даю 

WordPress
8 лет назад
natalishka09
Наталия 
29 лет
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

romchyk16
33 года
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
8 лет назад
$150
10 дней
Рекомендую
Рекомендую.

Заявки фрилансеров

romchyk16
33 года
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
8 лет назад