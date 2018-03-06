Здравствуйте. Куплен шаблон на вордпресс http://bogatyr883-wordpress.tw1.ru Что не так: http://bogatyr883-wordpress.tw1.ru/repairs/ в главной рубрике на странице брендов отображаются все записи, а нужны только рубрики, пример как должна выглядеть страница брендов http://mobydoc.ru/phones/ http://bogatyr883-wordpress.tw1.ru/nproject-catego... в подрубрике нет возможности ...
Скопировать функционал сайта на WordPress
требуется полностью скопировать функционал и структуру сайта delo-vcusa ru
сразу интересует бюджет и сроки
Оплата поэтапно либо в конце предоплат не даю
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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