Доработки на Wordpress

Здравствуйте.

Куплен шаблон на вордпресс http://bogatyr883-wordpress.tw1.ru

Что не так:

http://bogatyr883-wordpress.tw1.ru/repairs/ в главной рубрике на странице брендов отображаются все записи, а нужны только рубрики, пример как должна выглядеть страница брендов http://mobydoc.ru/phones/

http://bogatyr883-wordpress.tw1.ru/nproject-catego... в подрубрике нет возможности сделать красивую страницу в стиле лендинга (это необходимо) пример такой страницы http://mobydoc.ru/phones/Apple-Iphone/