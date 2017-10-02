Эмуляция устройств для мессенджеров

Приветствую, необходим софт для нескольких мессенджеров (messenger + whatsapp + skype)

1) Регистратор (регистратор каналов)

2) Чекер (на наличие номеров на наличие в ватсапе)

3) Рассыльщик

Более подробное тз скину по ходу дела.

Интересна эмуляция устройства через node.js (если есть другие пути, тоже подойдет. Насколько я знаю, через python тоже возможно)

P.s. Работа исключительно по частям, постоплате или безопасной сделке фриланса.

Пишите, в ответе, пожалуйста "я фрилансер" (дабы понимать, что ответ не автоматический)