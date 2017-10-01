Посадка верстки на wp

$35
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки229 просмотров

Верстка готова

http://pravoslav.promosite.pro/cryptoru/404.html

http://pravoslav.promosite.pro/cryptoru/article.html

http://pravoslav.promosite.pro/cryptoru/category.html

http://pravoslav.promosite.pro/cryptoru/contact.html

http://pravoslav.promosite.pro/cryptoru/

Нужно посадить ее на wp

Вывести курс криптовалют скриптом или по api

HTMLWordPress
8 лет назад
kasta69
37 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров