Перенос сайтов с одного сервера на другой

Перенос двух сайтов на новый сервер.

Первый сайт в настоящее время лежит на старом сервере и вручную перенесен на новый, но не работает. Состоит из простенькой mySQL базы и пары файлов. Оба сервера доступны из Plesk- панели. Сделать работающие backupы не удалось.

От второго сайта есть только backup. Сайт написан на joomla, база сохранена в отдельном backup. Целевой сервер доступен из Plesk-панели.