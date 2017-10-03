Добрый день. Нужен специалист, который может доработать оптимизацию сайта Оптимизация по гугл пейджспид - Подключение кеша на сервере на (72 часа) для картинок, ксс, скриптов - Удалите код JavaScript и CSS, ...
Перенос сайтов с одного сервера на другой
Перенос двух сайтов на новый сервер.
Первый сайт в настоящее время лежит на старом сервере и вручную перенесен на новый, но не работает. Состоит из простенькой mySQL базы и пары файлов. Оба сервера доступны из Plesk- панели. Сделать работающие backupы не удалось.
От второго сайта есть только backup. Сайт написан на joomla, база сохранена в отдельном backup. Целевой сервер доступен из Plesk-панели.
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