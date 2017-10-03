Перенос сайтов с одного сервера на другой

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка195 просмотров

Перенос двух сайтов на новый сервер.

Первый сайт в настоящее время лежит на старом сервере и вручную перенесен на новый, но не работает. Состоит из простенькой mySQL базы и пары файлов. Оба сервера доступны из Plesk- панели. Сделать работающие backupы не удалось.

От второго сайта есть только backup. Сайт написан на joomla, база сохранена в отдельном backup. Целевой сервер доступен из Plesk-панели.

JoomlaMySQL
8 лет назад
guest_15068613923226
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8 лет назад

Выбранный исполнитель

ne0z
40 лет
11 лет в сервисе
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7 лет назад
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8 лет назад
$50
1 день
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Четкое Т.з,, коммуникабельность, быстрая оплата

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ne0z
40 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
42 отзыва(-4)
8 лет назад