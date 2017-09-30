Требуется программирование (Opencart, Larevel, YII2 или готов рассмотреть ваши варианты) интернет магазина по продаже ПОС-М Материалов http://pareto.rocketcompany.website/v6/index.html http://pareto.rocketcompany.website/v6/article.html http://pareto.rocketcompany.website/v6/cart.html http://pareto.rocketcompany.website/v6/categories.html http://pareto.rocketcompany.website/v6/contacts.html http://pareto.rocketcompany.website/v6/error.html http://pareto.rocketcompany.website/v6/item.html http://pareto.rocketcompany.website/v6/news.html
Скрипт конкурса спорт прогнозов, сайт на dle12
Задача – скрипт конкурса прогнозов, сайт на дле-12. Важно, чтобы скрипт не мешал обновлению файлов движка в дальнейшем, этот нюанс необходимо обговорить.
Пользователи заходят на сайт, регистрируются и принимают участие в конкурсе.
Как все происходит?
Каждый участник нажимает на кнопку – Добавить прогноз, после чего переходит на выбор видов спорта – выбор чемпионата – выбор события – выбор ставки – вводит условную сумму – заполняет поле Описание прогноза (поле должно вести подсчет символов и выставляться в админке) и нажимает Принять прогноз.
Прогноз публикуется в разделе – Главный раздел всех прогнозов, дальше в категориях по видам спорта, по чемпионатам, если так можно сделать (задание с потенциальным исполнителем будем обсуждать) Но самое главное, чтобы прогнозы выводились в категориях самих авторов, то есть по авторам. Велась статистика по каждому автору, на странице автора, в профиле автора и на Главной странице раздела прогнозов – Общий рейтинг участников.
После завершения события, администратор проставляет результаты, и выставляет, угадал, не угадал или возврат прогноза, после чего автоматически должен вестись подсчет статистики и рейтинг прогнозистов (формулы и все данные предоставлю исполнителю и подробное тз)
Каждый прогноз должен иметь вид новости, например: Арсенал Л – Тоттенхэм прогноз на матч и тд... Иметь описание автора, то есть текст и содержать сам выбор автора – ставка и коэффициент из линии бк.
Выбор вида спорта, чемпионата и ставки необходимо брать из линии бк, тут по вашему предложению, данные пункт необходимо обговорить.
В базе данных должена сохраняться вся информация по конкурсу, авторам и ставкам, также вся статистика также должна сохраняться.
Конкурсы должны обнуляться один раз в месяц, и сделать включение, чтобы можно выставить самому конечную дату конкурса – например: 31 число 23:00.
Предусмотреть возможность установки нескольких скриптов на сайт, чтобы не конфликтовали между собой и не путались данные.
Конечно же, важна нормальная админка конкурса.
Жду ваши предложения по срокам и ценам в проекте (писать свои аськи, мыло и т.д. не надо, туда отвечать не буду).
Уже имела опыт работы по похожим конкурсам, правда заказ делала давно и через другую биржу. В ценах ориентируюсь примерно, сразу скажу, несмотря на такое большое количество текста, я понимаю, что данный скрипт для человека знающего – не самое сложное дело.
Поэтому цены будут рассматриваться адекватные.
Заявки фрилансеров
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