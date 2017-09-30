Настроить всплывающее окно "18 лет"

Требуется готовый скрипт, который я поставлю на страницы.

При первом заходе на сайт выводится вопрос "Есть ли Вам 18 лет". Да, продолжаем работу и больше не спрашиваем (куки на 30 дней)

Если нет, уводим на другой сайт и отключаем возможность вернуться на страницу.

Пример тут:

http://ekaterinburg.sweet-smoke.org/ugol