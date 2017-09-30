Настроить всплывающее окно "18 лет"

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок224 просмотра

Требуется готовый скрипт, который я поставлю на страницы.

При первом заходе на сайт выводится вопрос "Есть ли Вам 18 лет". Да, продолжаем работу и больше не спрашиваем (куки на 30 дней)

Если нет, уводим на другой сайт и отключаем возможность вернуться на страницу.

Пример тут:

http://ekaterinburg.sweet-smoke.org/ugol

8 лет назад
Helpery
44 года
21 год в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Anastasiya_web
Анастасия 
32 года
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад
$4
1 день
Все сделано быстро, грамотно. Спасибо!
Четко поставлена задача, оплата произведена в срок. Приятно было сотрудничать.

Заявки фрилансеров

Anastasiya_web
Анастасия 
32 года
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад