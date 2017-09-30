Программист на perl

Добрый день фрилансеры,нужно спарсить один товар из одного ИМ на другой ИМ,есть нюанс,с сайта которого нужно спарсить товар,в карточке товара,в опциях находятся еще товара с другими параметрами. Подробно все написано в прекрепленном ТЗ.