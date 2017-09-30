Программист на perl

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Закрыт2 заявки242 просмотра

В популярном и открытом скрипте фотохостинга https://framagit.org/luc/lutim нужно доработать такие вещи (они заявлены "из коробки", но на самом деле их нет):

  • удаление EXIF тегов по выставленной "птичке",
  • удаление таких сведений, как дата создания загружаемого файла и исходное имя файла (дату сделать на момент загрузки, а имя - рандомное, но только не изначальное),
  • желательно поправить статистику (но не критично)
Прошу указывать реальные сроки и бюджет
7 лет назад
vladimir_che
50 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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