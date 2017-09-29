Корректировка вебформы на JS и PHP

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок203 просмотра

Отладка, выявление ошибок, исправление.

Каждая правка оплачивается отдельно.

Образец вебформы https://armrus.org/extranet/kadastr/moi-zayavleniya-na-kadastrovyy-uchet.php?login=yes

Надеемся на постоянное периодическое сотрудничество.

JavaScriptPHP
8 лет назад
zemli
41 год
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров