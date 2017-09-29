Доработка, оптимизация сайта

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Закрыт2 заявки150 просмотров

Настроить canonical главной страницы сайта.

Создать  SEO описание на главной странице сайта

Закрыть от индексации дубли главной страницы

Программная оптимизация страниц сайта (сжатие изображений,вынесение js кода в отдельные файлы)

Удалить битые ссылки с сайта

Сделать валидным HTML код сайта

Оптимизировать вес изображений

Создать микро-разметку Open Graph, Schema

Ввести тег Н1 на внутренних страницах сайта

Создать заголовки Н2/Н3 на внутренних страницах сайта(включая элементы оформления)

 

Создать уникальные Meta-title на страницах

Создать и оптимизировать Description, Keywords  на внутреннихстраницах/товарах

Адаптировать сайт под наиболее популярные разрешения экрана

Создать поддержку AMP – шаблона страниц.

Упорядочить листинг и навигацию всех новостей

Отредактировать шапку (макет) сайта.

HTMLJavaScript
8 лет назад
Margarita1979
Маргарита 
45 лет
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров