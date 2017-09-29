Необходимо зафиксировать модуль зафиксировать при прокрутке модуль - Joomla3 Сказать как это сделать. Сделать нужно через фреймворк gantry 5 Сайт на этом шаблоне сделан. Это нужно чтобы не захламлять ...
Доработка, оптимизация сайта
Настроить canonical главной страницы сайта.
Создать SEO описание на главной странице сайта
Закрыть от индексации дубли главной страницы
Программная оптимизация страниц сайта (сжатие изображений,вынесение js кода в отдельные файлы)
Удалить битые ссылки с сайта
Сделать валидным HTML код сайта
Оптимизировать вес изображений
Создать микро-разметку Open Graph, Schema
Ввести тег Н1 на внутренних страницах сайта
Создать заголовки Н2/Н3 на внутренних страницах сайта(включая элементы оформления)
Создать уникальные Meta-title на страницах
Создать и оптимизировать Description, Keywords на внутреннихстраницах/товарах
Адаптировать сайт под наиболее популярные разрешения экрана
Создать поддержку AMP – шаблона страниц.
Упорядочить листинг и навигацию всех новостей
Отредактировать шапку (макет) сайта.
Заявки фрилансеров
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