Доработка проекта на Ocstore

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки136 просмотров

Настройка ЧПУ, генерация meta-тегов и скорость загрузки сайта. ТЗ по запросу

ocStore
8 лет назад
valdisX
Влад 
49 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

makarenko-a
35 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$30
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Все хорошо, рекомендую!

Заявки фрилансеров

makarenko-a
35 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад