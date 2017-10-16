Разработка интернет магазин на Опенкарт.

Стоимость от 4 000 руб. (подбор, установка шаблона, первичные настройки, настройка стандартных модулей, небольшое обучение пользованием этой системы управления).

Создание/доработка модулей.

Перенос вашего магазина на Опенкарт 2.

(урл, товары, категории, производители, заказы, клиенты). Не переношу дизайн. Цена 5 000 руб.

Создание городских порталов.

Стоимость от 10 000 руб.

Не занимаюсь:

Разработкой adult сайтов, млм пирамид и других сайтов нарушающих законодательство.

Как работаю:

Четкое и понятное ТЗ. Если его нет, то помогу создать.

При заказе, срок которого менее 5 дней - без предоплаты . Работа на моем хостинге - проверка работы - оплата - перенос на ваш хостинг.

При заказе, срок выполнения которого более 5 дней - с предоплатой (сумма предоплаты зависит от общей стоимости заказа и срока на его выполнение). Предоплата - выполнение работы на моем хостинге - полная оплата - перенос на ваш хостинг.

Для работы использую только данные сервис. В редких случаях возможен переход общения в скайп.