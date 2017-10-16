makarenko-a

Макаренко Александр makarenko-a

 
34 годаКазахстан/Алматы
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад

Разработка интернет магазин на Опенкарт.

Стоимость от 4 000 руб. (подбор, установка шаблона, первичные настройки, настройка стандартных модулей, небольшое обучение пользованием этой системы управления).

Создание/доработка модулей.

Перенос вашего магазина на Опенкарт 2.

(урл, товары, категории, производители, заказы, клиенты). Не переношу дизайн. Цена 5 000 руб. 

Создание городских порталов.

Стоимость от 10 000 руб. 

Не занимаюсь:

Разработкой adult сайтов, млм пирамид и других сайтов нарушающих законодательство.

Как работаю:

Четкое и понятное ТЗ. Если его нет, то помогу создать.

При заказе, срок которого менее 5 дней - без предоплаты. Работа на моем хостинге - проверка работы - оплата - перенос на ваш хостинг.

При заказе, срок выполнения которого более 5 дней - с предоплатой (сумма предоплаты зависит от общей стоимости заказа и срока на его выполнение). Предоплата - выполнение работы на моем хостинге - полная оплата - перенос на ваш хостинг.

Для работы использую только данные сервис. В редких случаях возможен переход общения в скайп.

OpenCart
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
id26327371
Александр 
29 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
10 часов назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Восстановить доступ к админке opencart
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
lastoff_stepan
42 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$30
2 балла
6 лет назад
Доработки OpenCart 1.5
Работа не выполнена вообще, одни завтраки. Доступы, о которых пишет "специалист" были отправлены несколько раз. Неудивительно, что таких фрилансеров блокируют.
Работа выполнена на 90%. Осталась задача с базой данных. Просил несколько раз доступы. Далее полный игнор, сообщения прочитаны, но не отвечает. Соответственно не оплачена. Если какие то проблемы, то об этом можно было уже давно написать. Категорически работать НЕ рекомендую, т.к. нет оплаты. Или работать, но только по полной предоплате. После оплаты изменю отзыв.
Ответный отзыв
aldevrus
Алекс 
36 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
$30
8 баллов
6 лет назад
Переделать страницу оформления заказа
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
valdisX
Влад 
48 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$30
9 баллов
6 лет назад
Доработка проекта на Ocstore
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
voronovo
Антон 
29 летБеларусь
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$8
10 баллов
6 лет назад
Правки на opencart
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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