Парсер товаров cms opencart, 2 донора

Есть два сайта донора:

1) Redcasual.ru

2) 2shoes.ru/

С них необходимо парсить на сайт: casual-street.ru (opencart) – этот сайт будет "прокладка", потом с этого сайта прокладки нужно сделать синхронизацию, чтобы так же обновлялся товар на основном сайте **** (без заливки картинок). Чтобы сайт прокладка выступал в роли зеркала.

Пишите сразу цену, за которую готовы выполнить проект.

Заранее спасибо