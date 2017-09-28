Парсер товаров cms opencart, 2 донора

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок186 просмотров

Есть два сайта донора: 

1) Redcasual.ru 

2) 2shoes.ru/ 

С них необходимо парсить на сайт: casual-street.ru (opencart) – этот сайт будет "прокладка", потом с этого сайта прокладки нужно сделать синхронизацию, чтобы так же обновлялся товар на основном сайте **** (без заливки картинок). Чтобы сайт прокладка выступал в роли зеркала. 

Пишите сразу цену, за которую готовы выполнить проект. 

Заранее спасибо

Opencart
8 лет назад
iceman4ik
31 год
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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