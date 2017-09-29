Скрипт для тестирования функционала сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки163 просмотра

Есть сайт биржевой площадки. Написан на php с собственной cms. Необходимо написать скрипт, который будет эмулировать деятельность на площадке - выполнение заказов, начисление балансов и т.д. для тестирования функционала. ТЗ того, что нужно получить есть, а вот доков по самой площадке нет - придется разбираться в БД что откуда и куда.

PHP
8 лет назад
kisun
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад

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