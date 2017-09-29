Скрипт для тестирования функционала сайта

Есть сайт биржевой площадки. Написан на php с собственной cms. Необходимо написать скрипт, который будет эмулировать деятельность на площадке - выполнение заказов, начисление балансов и т.д. для тестирования функционала. ТЗ того, что нужно получить есть, а вот доков по самой площадке нет - придется разбираться в БД что откуда и куда.