Cms для бухгалтерии

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок135 просмотров

Интересует реализовать мини движок, который будет с основной системе whmcs забирать через апи информацию по платежам от клиентов, а в этой системе мы сможем видить баланс примерно и делать записи расходам.

8 лет назад
Legion726
32 года
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

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