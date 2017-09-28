Скрипт для обновления цены товара OpenCart

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Закрыт4 заявки135 просмотров

Файл прайс-листа состоит из 2-х столбцов (артикул и цена), идентификатор - артикул, отсутствие товара в прайсе - нет в наличие, пишите обсудим!

Opencart
8 лет назад
victor5493
Кузнецов 
41 год
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров