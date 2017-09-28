Проверить на уязвимость личный кабинет

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка124 просмотра

Необходимо проверить на уязвимость вход в личный кабинет, и дать рекомендации по безопасности ЛК и сервера.

8 лет назад
un280688kaa
36 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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