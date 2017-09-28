Проверить на уязвимость личный кабинет

Добрый день. Мне на сайт необходимо установить вот такой слайдер https://prnt.sc/gqot01 Сайт по недвижимости и этот слайдер будет на каждом объекте недвижимости, то есть при создании нового объекта недвижимости у меня должна быть возможность вставить ...