Связка по API AMO+Roistat+CMS

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок131 просмотр

Доброго времени суток!  

Требуется связать по API три системы.  

На данном этапе это:  

1. Amocrm или retailcrm  

2. Roistat  

3. modX или Wordpress

Оплата поэтапно либо в конце предоплат не даю 

AmoCRMMODXWordPress
8 лет назад
natalishka09
Наталия 
29 лет
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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