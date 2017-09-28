Сайт для диджея

1 домашняя страница с фото или видео обращением диджея к потенциальным клиентам, вся информация о диджее

2 описание возможностей , какие сервисы предоставляются, какая музыка, какая аппаратура используется

3 цены на заказы при различном расстоянии от базы диджея

4 отзывы

5 фото и видео различных мероприятий проводимых с участием диджея

6 информация для связи с диджеем и возможность заказа

как пример http://jhmusic.de/ueber-mich-2/

всем спасибо за отклик, подготовлю вопросы и продолжим сотрудничество но главный вопрос все таки что сайт для германии и должен быть на немецком

языке.