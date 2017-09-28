Есть сайт биржевой площадки. Написан на php с собственной cms. Необходимо написать скрипт, который будет эмулировать деятельность на площадке - выполнение заказов, начисление балансов и т.д. для тестирования функционала. ТЗ того, что нужно получить есть, ...
Реализовать на сайте постинг в facebook.
Необходимо добавить на сайте в Canvas функцию Publish_actions из Facebook Graph API
В нижней части canvas’a добавить кнопку Post to Facebook. и реализовать логику следующим образом - когда пользователь нажимает на кнопку Post to Facebook, открывается попап.
В попапе следующие элементы:
- снимок канваса (оригинальный размер)
- инпут для текстового сообщения
- кнопка Post
После нажатия на кнопку Post публикуется в фейсбуке пользователя:
- фотография – это снимок канваса с водиным знаком в углу (url)
- сообщение, если есть.
Постинг нужно реализовать на фронтенде javasript. Обязательно наличие аккаунта на Github.
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