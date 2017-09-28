Реализовать на сайте постинг в facebook.

Необходимо добавить на сайте в Canvas функцию Publish_actions из Facebook Graph API

В нижней части canvas’a добавить кнопку Post to Facebook. и реализовать логику следующим образом - когда пользователь нажимает на кнопку Post to Facebook, открывается попап.

В попапе следующие элементы:

- снимок канваса (оригинальный размер)

- инпут для текстового сообщения

- кнопка Post

После нажатия на кнопку Post публикуется в фейсбуке пользователя:

- фотография – это снимок канваса с водиным знаком в углу (url)

- сообщение, если есть.

Постинг нужно реализовать на фронтенде javasript. Обязательно наличие аккаунта на Github.