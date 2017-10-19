Парсер Amazon

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок234 просмотра

Необходимо написать парсер подсказок Amazon.com, а также определение позиции указанного ASIN в поиске Amazon. Подробное ТЗ вышлю заинтересованным исполнителям. 

8 лет назад
Annamoroz
Анна 
42 года
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

artzavod
Евгений 
44 года
18 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$400
10 дней
Очень довольна работой Евгения. Рекомендую как ответственного, грамотного, приятного в общении и высококвалифицированного специалиста. Будем работать дальше.
Интересная задача и отличное ТЗ. Всегда онлайн, своевременные ответы на вопросы и своевременная оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество :-)

Заявки фрилансеров

artzavod
Евгений 
44 года
18 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад