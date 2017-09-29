Работа по сайту Cooper-SPb.ru реконструкция, доработка, ведение.

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Закрыт5 заявок126 просмотров

Сайт: www.cooper-spb.ru

Продажа авто резины и дисков.

Необходимо провести кое-какую реконструкцию (не большую) как визуальную, так и техническую.

Система BITRIX

- добавить категории в панель

- разделение товара в поиске

- Реконструкция Корзины, Заказа

- Установка смс оповещения клиента при заказе

- Установка слайдера при просмотре фото

и др.

- Установка антиспама в категорию ОТЗЫВЫ

- Установка шинного калькулятора

И в дальнейшем обслуживание, так же периодические доп.работы.

8 лет назад
CHU-Bass
Павел 
43 года
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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