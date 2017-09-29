Работа по сайту Cooper-SPb.ru реконструкция, доработка, ведение.

Есть два сайта донора: 1) Redcasual.ru 2) 2shoes.ru/ С них необходимо парсить на сайт: casual-street.ru (opencart) – этот сайт будет "прокладка", потом с этого сайта прокладки нужно сделать синхронизацию, чтобы так же обновлялся товар на ...