Циклическая переадресация Wordpres

Есть сайт на вордпрессе. Проблема в том, что происходит циклическая переадресация, когда одновременно выполняются следующие условия:

1. Установлена статичная главная

2. Постоянные ссылки "Название записи"

Когда я либо убираю статичную главную, а вывожу на главной блог, либо когда шаблон постоянных ссылок задаю site.ru/?p=123, то все в порядке.

Нужно решить проблему, чтобы одновременно и статичная главная была, и постоянные ссылки оставались

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