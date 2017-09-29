Циклическая переадресация Wordpres

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Завершен1 заявка133 просмотра

Есть сайт на вордпрессе. Проблема в том, что происходит циклическая переадресация, когда одновременно выполняются следующие условия: 

1. Установлена статичная главная 

2. Постоянные ссылки "Название записи" 

Когда я либо убираю статичную главную, а вывожу на главной блог, либо когда шаблон постоянных ссылок задаю site.ru/?p=123, то все в порядке. 

Нужно решить проблему, чтобы одновременно и статичная главная была, и постоянные ссылки оставались  

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WordPress
8 лет назад
master1infobiz
Игорь 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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wppw
38 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$10
1 день
Проект выполнен, все отлично! Рекомендую!
Отличный заказчик! Рекомендую к сотрудничеству!

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wppw
38 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад