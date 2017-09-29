Нужно исправить ошибки на странице http://alibibi.ru/poisk-po-avto или здесь http://alibibi.ru/index.php?route=module/mega_filter/results&mfp=1-marka-avtomobilya[UAZ]
Циклическая переадресация Wordpres
Есть сайт на вордпрессе. Проблема в том, что происходит циклическая переадресация, когда одновременно выполняются следующие условия:
1. Установлена статичная главная
2. Постоянные ссылки "Название записи"
Когда я либо убираю статичную главную, а вывожу на главной блог, либо когда шаблон постоянных ссылок задаю site.ru/?p=123, то все в порядке.
Нужно решить проблему, чтобы одновременно и статичная главная была, и постоянные ссылки оставались
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В ответе сориентируйте по цене
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