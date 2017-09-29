Есть работающие интернет-витрины товаров на Webasyst, нужно написать скрипт, и разместить его на VDS. Скрипт должен каждую ночь брать информацию из MS Excel, фотографии (jpg|png) товаров из папок на VDS, приводить фото к заданному размеру ...
Мелкие правки на Вордпресс стилей ошибки верстки.
Требуется несколько исправлений ошибок верстки, подгонка стилей, допиливание плагинов на готовом сайте wordpress.
ТЗ имеется. Кину в личку. Заявки без отзывов сразу отклоняю.мне нужна работа а не общение с ботом
Заявки фрилансеров
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