Мелкие правки на Вордпресс стилей ошибки верстки.

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Закрыт4 заявки184 просмотра

Требуется несколько исправлений ошибок верстки, подгонка стилей, допиливание плагинов на готовом сайте wordpress. 

ТЗ имеется. Кину в личку. Заявки без отзывов сразу отклоняю.мне нужна работа а не общение с ботом 

WordPress
8 лет назад
dmitryi777
Дмитрий 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
27 отзывов

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Нет заявок фрилансеров