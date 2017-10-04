PHP curl яндекс такси

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки257 просмотров

есть код на curl он входит в яндекс такси аккаунт, но и за того что токен указывается не верно, он не дает пользоваться функционалам. кто в этом разбирается помогите предлогайте 

PHP
8 лет назад
programist1
Сергей 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
16 отзывов

Выбранный исполнитель

bashkir86_del
Руслан 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
68 отзывов
8 лет назад
$30
1 день
Отличный исполнитель, все сделал четко и быстро. Рекомендую!
Рекомендую! Работали без пред. оплаты. Деньги получил, после проверки.

Заявки фрилансеров

bashkir86_del
Руслан 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
68 отзывов
8 лет назад