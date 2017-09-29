Есть сайт на вордпрессе. Проблема в том, что происходит циклическая переадресация, когда одновременно выполняются следующие условия: 1. Установлена статичная главная 2. Постоянные ссылки "Название записи" Когда я либо ...
Создание страницы на WP
Требования для выполнения задачи:
А. Уверенное знание движка WordPress
Б. Знание языков php, html
В. Знания вёрстки
1. По образцу и подобию ingraf.su/sila-unf с теми же эффектами создать новую страницу (новый шаблон WP соответсвенно). Внимание! Сайт ingraf.su и страница ingraf.su/sila-unf должна остаться рабочими без каких либо изменений. Текущий шаблон страницы не изменять, создать новый копированием.
2.Задача по ссылке: https://cloud.mail.ru/public/5VZz/hf3ojM8qT
Исходники по ссылке: https://cloud.mail.ru/public/LxN4/tgf9NpKPx
3. Учесть, что макет в формате Ai Не PSD. Просьба до начала работы проверить его корректность и возможность, что бы не ссылаться на «плохую» работу дизайнеров.
4. Наполнение страницы (картинки, текст) по аналогии со страницей ingraf.su/sila-unf должно указываться в админке.
Слайд 1. Соответсвует функционалу слайда 1 страницы ingraf.su/sila-unf В исходниках прикреплены фото, описание. По нажатию на «Заказать услуги» открывается форма обратной связи.
Слайд 2 «Решения на основе продуктов 1с». Соответствует слайду 2 «Возможности» страницы ingraf.su/sila-unf. Только в нижней части предметные области изменяются в соответствии с выбранным программным продуктом (слева).
Группа объектов из шестерёнок – статическое.
Слайд 3 «Этапы внедрения» соответствуют слайду «ВНЕДРЕНИЕ 1С УНФ ЭТО ПРОСТО» страницы ingraf.su/sila-unf с добавлением внизу ссылки на файл. Файл (pdf) открывается в новом окне браузера.
Слайд 4 «Что включают наши услуги» статика. Кнопки «Бесплатная консультация» - опускает экран на один слай ниже. Кнопка «Заказать услуги» открывает меню обратной связи (поля: имя, телефон, текст) – как на странице ingraf.su/sila-unf
Слайд 5 «Бесплатная консультация». Аналогично ingraf.su/sila-unf
Слайд 6 «Работы и результаты» - Карусель(слайдер). Контент добавляется/изменяется/удаляется в админке. В исходниках есть картинки. Возможность прикреплять отзыв (не для всех)
Слайд 7 «Лицензии и сертификаты». Слайдер, по клику открывается картинка в увеличенном размере. Изменения делать в админке WP.
Слайд 8 – футер по точной аналогии с ingraf.su/sila-unf
Форма обратной связи по аналогии.
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