Доброго дня, коллеги! Требуется интегратор на WordPress со знаниями WpShop Необходимо будет натянуть верстку на магазин без привязки механизмов оплат и т.п. Все подробности в т.з. https://docs.google.com/document/d/1L0ZLJluYDbGb1LUmHokV-Ecamm2w3JwNavdHcM7QNII/edit?usp=sharing Интегратору будет предоставлен хостинг ...
Доработки сайта на joomla
Добрый день.
Есть 3 сайта (сайт визитка, интернет магазин, сайта каталог ) на joomla
Нужны доработки такого вида:
1. Настроить кнопку купить перестала работать
2. Слетела адаптивка на некоторых страницах
3. Настроить редиректы
4. Настроить форму оформления заказа
5. Обновлении версии движка
Пишите пожалуйста стоимость в час.
Спасибо.
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