Доработки сайта на joomla

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Закрыт2 заявки215 просмотров

Добрый день.

Есть 3 сайта (сайт визитка, интернет магазин, сайта каталог ) на joomla

Нужны доработки такого вида:

1. Настроить кнопку купить перестала работать

2. Слетела адаптивка на некоторых страницах

3. Настроить редиректы

4. Настроить форму оформления заказа

5. Обновлении версии движка

Пишите пожалуйста стоимость в час. 

Спасибо.

Joomla
8 лет назад
oxotnik2017
Ирина 
42 года
13 лет в сервисе
Была
3 года назад

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