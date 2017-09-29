Закрыть сайт на авторизацию

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок161 просмотр

Есть сайт, нужно его содержимое полностью закрыть, чтобы просмотр был только после авторизации. Регистрация пользователей чтобы была отдельно, чтобы только администратор смог регистрировать пользователей и выдавать логин и пароль.

8 лет назад
SHoOcKi
Денис 
31 год
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров