Интеграция верстки на wp (интернет магазин не полного цикла)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок458 просмотров

Доброго дня, коллеги!

Требуется интегратор на WordPress со знаниями WpShop

Необходимо будет натянуть верстку на магазин без привязки механизмов оплат и т.п.

Все подробности в т.з. https://docs.google.com/document/d/1L0ZLJluYDbGb1LUmHokV-Ecamm2w3JwNavdHcM7QNII/edit?usp=sharing

Интегратору будет предоставлен хостинг с wp и всеми необходимыми плагинами.

WordPress
8 лет назад
Ubuntor
40 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

A_Kuzmitskiy
Артем 
31 год
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
$160
3 дня
Работа выполнена. Вопросов нет.
Понятная постановка задач. Адекватное, оперативное общение через скайп. Оплата в срок.

Заявки фрилансеров

A_Kuzmitskiy
Артем 
31 год
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад