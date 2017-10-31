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Интеграция верстки на wp (интернет магазин не полного цикла)
Доброго дня, коллеги!
Требуется интегратор на WordPress со знаниями WpShop
Необходимо будет натянуть верстку на магазин без привязки механизмов оплат и т.п.
Все подробности в т.з. https://docs.google.com/document/d/1L0ZLJluYDbGb1LUmHokV-Ecamm2w3JwNavdHcM7QNII/edit?usp=sharing
Интегратору будет предоставлен хостинг с wp и всеми необходимыми плагинами.
Выбранный исполнитель
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