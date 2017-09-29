Создать раздел "Отзывы" для сайта визитки на Битрикс

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Закрыт5 заявок138 просмотров

1. Создать раздел "Отзывы" для сайта визитки на Битрикс

2.  Добавить капчу

3. Внешний вид

4. Возможность премодерации

Цена и сроки ?

8 лет назад
oxotnik2017
Ирина 
42 года
13 лет в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров