Добрый день. Есть 3 сайта (сайт визитка, интернет магазин, сайта каталог ) на joomla Нужны доработки такого вида: 1. Настроить кнопку купить перестала работать 2. Слетела адаптивка на некоторых страницах ...
Создать раздел "Отзывы" для сайта визитки на Битрикс
1. Создать раздел "Отзывы" для сайта визитки на Битрикс
2. Добавить капчу
3. Внешний вид
4. Возможность премодерации
Цена и сроки ?
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