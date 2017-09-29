Разработать мини-каталог

Одностраничный каталог, на котором выводится N зарегистрированных листингов в случайном порядке (см. прикрепленные макеты). Листинги могут быть оплаченными и бесплатными. Оплаченные листинги показываются всегда. Бесплатных листингов выводится фиксированное число (например, 10) и показываются они с частотой, пропорциональной их рейтингу.

При заходе на индекс в левой колонке отображается случайный листинг, который автоматически перезагружается каждые 10-15 секунд. Случайные листинги показываются с частотой, пропорциональной их рейтингу. Листинг включает:

- Увеличенную обложку;

- Название/имя;

- Короткое резюме/сообщение;

- Иконки-ссылки на сайт и социальные профили;

- Иконку лайка и число лайков.

При заходе по ссылке вида http://www.domain.com/me/2738 в левой колонке отображается листинг номер 2738. Автоматические обновление отключается.

При клике на обложку листинга в каталоге в левой колонке отображается развернутая информация по данному листингу.

Листинги заводятся зарегистрированными пользователями. После создания листинг можно оплатить по PayPal.

Ведется учет всех просмотров листинга, а также лайков и кликов на ссылки зарегистрированными пользователями. Адрес листинга http://www.domain.com/me/2738 является одновременно реферальной ссылкой. Время учета реферального кода в куке не ограничено. Никаких реферальных выплат, бонусов, просмотра всех рефералов и т.п. – только запись реферальных регистраций в базу данных.

Рейтинг листинга считается по формуле КоэфР * ЧислоРефералов + КоэфЛ * ЧислоЛайков + КоэфК * ЧислоКликов (по ссылкам листинга).

Админка минимальная. Здесь выводятся все зарегистрированные пользователи с указанием деталей листинга (цена листинга, рейтинг , число рефералов). На странице настроек задаются платежные реквизиты, стоимость размещения листинга, коэффициенты рейтинга и прочие константы.

Простейшая CMS для редактирования фиксированного списка статичных страниц (FAQ, How it works, Promote). Стандартная регистрация с верификацией емейла. Будет хорошо также сделать регистрацию через самые популярные социальные сети.