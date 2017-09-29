Спарсить один товар из одного ИМ на другой ИМ

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки134 просмотра

Добрый день фрилансеры,нужно спарсить один товар из одного ИМ на другой ИМ,есть нюанс,с сайта которого нужно спарсить товар,в карточке товара,в опциях находятся еще товара с другими параметрами.  

Подробно все написано в прекрепленном ТЗ. 

8 лет назад
serzh_drobin
Сергей 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
2 отзыва

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