Добрый день. Есть 3 сайта (сайт визитка, интернет магазин, сайта каталог ) на joomla Нужны доработки такого вида: 1. Настроить кнопку купить перестала работать 2. Слетела адаптивка на некоторых страницах ...
Спарсить один товар из одного ИМ на другой ИМ
Добрый день фрилансеры,нужно спарсить один товар из одного ИМ на другой ИМ,есть нюанс,с сайта которого нужно спарсить товар,в карточке товара,в опциях находятся еще товара с другими параметрами.
Подробно все написано в прекрепленном ТЗ.
Заявки фрилансеров
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