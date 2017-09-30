Ищу разработчика сайтов

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт20 заявок288 просмотров

I am looking for an experienced web developer or a team who can help me to build a membership website. The concept similar to the dating website  Please apply quoting your approximate rate or requesting information required to price this job.

Я ищу опытного веб-разработчика или команду, которая может помочь с созданием веб-сайта, по концепции подобного сайту знакомств.  Пожалуйста, укажите свою цену. При проявленном интересе будет предоставлена дополнительная информация. 

7 лет назад
pagoodeducation
Юлия Никишена 
32 года
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров