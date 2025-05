Ищу разработчика сайтов

I am looking for an experienced web developer or a team who can help me to build a membership website. The concept similar to the dating website Please apply quoting your approximate rate or requesting information required to price this job.

Я ищу опытного веб-разработчика или команду, которая может помочь с созданием веб-сайта, по концепции подобного сайту знакомств. Пожалуйста, укажите свою цену. При проявленном интересе будет предоставлена дополнительная информация.