Сайт рекомендаций

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок142 просмотра

Нужен сайт рекомендаций интернет провайдеров, с дальнейшим расширение до рекомендаций других услуг. 

Описывать долго не буду, приведу примеры сайтов, более подробно в беседе 

internet.gde-luchshe.ru/ 

krasnoyarsk.lnternet.tv 

prov.telekomza.ru 

8 лет назад
guest_15066995283212
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров