Написание математической программы

Задание с математическим моделированием. ТЗ - Уже имеется работающая программа написанная в DOS, на первоначальном этапе необходима ее доработка, далее будет процесс ее тестирования, возможны после тестирования еще доработки, когда необходимый результат будет достигнут, необходимо будет сделать программу аналог для мобильного приложения и сайта. Все более подробные нюансы при общении...