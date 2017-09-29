Добрый день. Есть 3 сайта (сайт визитка, интернет магазин, сайта каталог ) на joomla Нужны доработки такого вида: 1. Настроить кнопку купить перестала работать 2. Слетела адаптивка на некоторых страницах ...
Написание математической программы
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