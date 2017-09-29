Написание математической программы

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Закрыт2 заявки122 просмотра

Задание с математическим моделированием. ТЗ - Уже имеется работающая программа написанная в DOS, на первоначальном этапе необходима ее доработка, далее будет процесс ее тестирования, возможны после тестирования еще доработки, когда необходимый результат будет достигнут, необходимо будет сделать программу аналог для мобильного приложения и сайта. Все более подробные нюансы при общении... 

8 лет назад
guest_15066934755673
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8 лет назад

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