Необходимо спарсить из кеша поисковиков гугл бинг Yahoo до 10т страниц

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка133 просмотра

необходимо спарсить из кеша поисковиков гугл бинг Yahoo до 10т страниц (список УРЛ предоставляется) Не важно из какого ПС спаршены урл, главное максимально все.

Ожидаю ответ со сроком работы и стоимостью

8 лет назад
Shaltick
Андрей 
46 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров