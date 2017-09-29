Исправление глюка фильтра и бесконечного скролла - Joomla 3

$5
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  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка154 просмотра

ТЗ смотрите на видео https://www.youtube.com/watch?v=UMRw_mllug4

сайт trendfinal.tubek.ru/uzory-spicami

сайт joomla 3

компонент каталога - joomshopping

компонент фильтра https://nevigen.com/ru/modules/universalnyj-ajax-filtr-joomshopping.html

компонент бесконечного скролла http://joomext.ru/plugin-ajax-scroll-joomla

Сделат на тест. домене, показать, что исправить нужно.

AJAXJoomla
8 лет назад
tortxp
Юрий 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров