В популярном и открытом скрипте фотохостинга https://framagit.org/luc/lutim нужно доработать такие вещи (они заявлены "из коробки", но на самом деле их нет): удаление EXIF тегов по выставленной "птичке",удаление таких сведений, как дата создания загружаемого файла и исходное ...
Исправление глюка фильтра и бесконечного скролла - Joomla 3
ТЗ смотрите на видео https://www.youtube.com/watch?v=UMRw_mllug4
сайт trendfinal.tubek.ru/uzory-spicami
сайт joomla 3
компонент каталога - joomshopping
компонент фильтра https://nevigen.com/ru/modules/universalnyj-ajax-filtr-joomshopping.html
компонент бесконечного скролла http://joomext.ru/plugin-ajax-scroll-joomla
Сделат на тест. домене, показать, что исправить нужно.
Заявки фрилансеров
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