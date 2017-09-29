В популярном и открытом скрипте фотохостинга https://framagit.org/luc/lutim нужно доработать такие вещи (они заявлены "из коробки", но на самом деле их нет): удаление EXIF тегов по выставленной "птичке",удаление таких сведений, как дата создания загружаемого файла и исходное ...
Скрипт для создания авто ставок на столото. игра рапидо
тз простое.
перед тем как делать ставки. заходишь на сайт столото. авторизуешься под своим акком. переходишь на страничку игры
http://www.stoloto.ru/quickgames/rapido?int=right
заходишь на будущую страничку скрипта, который и надо создать.
там есть 2 поля. (так как в этой игре тоже 2)
в первом поле можно делать комбинации из 8 чисел. во втором от 1 до 4.
в первое поле можно ввести комбы какие хотим типо
1;2;3;4;5;6;7;8
1;2;3;4;5;6;7;9
1;2;3;4;5;6;7;15
любые числа от 1 до 20. числа не могут повторяться.
во втором от 1 до 4
3
1;2
1;2;3;4 (там можно выбрать все 4).
то есть во втором поле можно выбрать 1 число поставить или 2 или 3 или все 4 сразу.
если указано 2;3 значит скрипт поставил для противоположной строчке в 1 поле цифры 2 и 3
комбы в оба поля поставили. первая строчка в первом поле соответственно взаимодействует с первой строчкой во втором поле.
то есть если там стоит
1;2;3;4;5;6;7;15 1
1;2;3;4;5;6;7;18 2;3;4
то значит скрипт делает 2 комбинации.
жмякаем и сервис каким то образом делает ставки не руками ..а автоматом. вот такой нужен скрипт, чтобы я мог залить ег она свой сервер и заходить через веб интерфейс.
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