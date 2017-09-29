Скрипт для создания авто ставок на столото. игра рапидо

тз простое.

перед тем как делать ставки. заходишь на сайт столото. авторизуешься под своим акком. переходишь на страничку игры

http://www.stoloto.ru/quickgames/rapido?int=right

заходишь на будущую страничку скрипта, который и надо создать.

там есть 2 поля. (так как в этой игре тоже 2)

в первом поле можно делать комбинации из 8 чисел. во втором от 1 до 4.

в первое поле можно ввести комбы какие хотим типо

1;2;3;4;5;6;7;8

1;2;3;4;5;6;7;9

1;2;3;4;5;6;7;15

любые числа от 1 до 20. числа не могут повторяться.

во втором от 1 до 4

3

1;2

1;2;3;4 (там можно выбрать все 4).

то есть во втором поле можно выбрать 1 число поставить или 2 или 3 или все 4 сразу.

если указано 2;3 значит скрипт поставил для противоположной строчке в 1 поле цифры 2 и 3

комбы в оба поля поставили. первая строчка в первом поле соответственно взаимодействует с первой строчкой во втором поле.

то есть если там стоит

1;2;3;4;5;6;7;15 1

1;2;3;4;5;6;7;18 2;3;4

то значит скрипт делает 2 комбинации.

жмякаем и сервис каким то образом делает ставки не руками ..а автоматом. вот такой нужен скрипт, чтобы я мог залить ег она свой сервер и заходить через веб интерфейс.