YII2 проект сайта

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Закрыт7 заявок215 просмотров

Требуется программирование сайта на фреймворке. Верстка готова. Вот одна из страниц http://new.20na80.ru/page-main.html

Требования в Т/З

Весртка адаптивная. 

Yii
8 лет назад
20na80
41 год
12 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров