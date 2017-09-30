Требуется программирование (Opencart, Larevel, YII2 или готов рассмотреть ваши варианты) интернет магазина по продаже ПОС-М Материалов http://pareto.rocketcompany.website/v6/index.html http://pareto.rocketcompany.website/v6/article.html http://pareto.rocketcompany.website/v6/cart.html http://pareto.rocketcompany.website/v6/categories.html http://pareto.rocketcompany.website/v6/contacts.html http://pareto.rocketcompany.website/v6/error.html http://pareto.rocketcompany.website/v6/item.html http://pareto.rocketcompany.website/v6/news.html
Установить дизайн на WordPress
Есть дизайн в psd, надо натянуть на WordPress
Заявки фрилансеров
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