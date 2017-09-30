Реализовать добавление товаров и категорий товаров из Virtuemart2

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки150 просмотров

Реализовать добавление товаров и категорий товаров из Virtuemart2 в компонент SeoGlossary.  Ессть на сайте компонент - https://www.moya-oborona.ru/component/seoglossary/1-slovar-nozhemana.html необходимо реализовать возможность добавления в текст статьи товаров и категорий товаро из Virtuemart 2

8 лет назад
moya-oborona
Олимпов 
40 лет
8 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

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Нет заявок фрилансеров