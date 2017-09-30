Требуется программирование (Opencart, Larevel, YII2 или готов рассмотреть ваши варианты) интернет магазина по продаже ПОС-М Материалов http://pareto.rocketcompany.website/v6/index.html http://pareto.rocketcompany.website/v6/article.html http://pareto.rocketcompany.website/v6/cart.html http://pareto.rocketcompany.website/v6/categories.html http://pareto.rocketcompany.website/v6/contacts.html http://pareto.rocketcompany.website/v6/error.html http://pareto.rocketcompany.website/v6/item.html http://pareto.rocketcompany.website/v6/news.html
Правки и доработки сайта на Yii2
1) Перестало работать добавление новостей, при добавлении выдает ошибку
2) Сделать более удобную иерархию по категориям
3) Внести данные соцсетей для авторизации. Сама авторизация через соцсети работает, нужно только обновить данные приложений, созданных во вк и фб.
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