Правки и доработки сайта на Yii2

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Закрыт4 заявки193 просмотра

1) Перестало работать добавление новостей, при добавлении выдает ошибку

2) Сделать более удобную иерархию по категориям

3) Внести данные соцсетей для авторизации. Сама авторизация через соцсети работает, нужно только обновить данные приложений, созданных во вк и фб.

Yii
8 лет назад
andrey784
Андрей 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров