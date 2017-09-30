Создание страницы на сайте, настройка сайта

Задача

знание yii и верстки

1. Добавить на сайт новую страницу — «мы» в виде лендинга (сверстать и подключить к CMS на YII (http://easyiicms.com/))

прототип — http://mylinx.ru/p1/

недоделанная версия — http://egor.hedindoom.ru/ — страница «мы»

*можно её доделать, как вам удобно

В неё будет входить:

блок описания с кнопкой

блок Награды: картинки и описание под каждой – при нажатии увеличивается картинка

блок отзывы – аналогично, как и награды

блок Пресса – аналогично как и награды

блок сертификаты – аналогично как и награды

блок Портфолио – иконка и ссылка на PDF

блок партнеры – текст и логотипы и ссылки на партнеров

2. сделать сайт адаптивным сайт

а на мобильных версиях сделать верстку другой:

убрать лишний фукнционал

поменять стиль свайпа

3. дополнительно

добавить функционал к админке:

сортировку проектов по дате убывания на странице галерея объектов

перенести некоторый функицонал с одной версии на другую..