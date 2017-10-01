Редактирование метаданных изображения (на javascript)

Необходимо написать функцию редактирования метаданных IPTC изображения находящегося в атрибуте src тега img в формате base64. Функция должна быть реализована на javascript, так как необходимо редактирование на стороне клиента

http://php.net/manual/ru/function.iptcembed.php это поможет понять что такое iptc