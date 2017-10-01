Редактирование метаданных изображения (на javascript)

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Закрыт2 заявки227 просмотров

Необходимо написать функцию редактирования метаданных IPTC изображения находящегося в атрибуте src тега img в формате base64. Функция должна быть реализована на javascript, так как необходимо редактирование на стороне клиента

http://php.net/manual/ru/function.iptcembed.php это поможет понять что такое iptc

JavaScript
8 лет назад
kolesoxxx
49 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

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