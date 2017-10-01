JS+PHP смена статуса.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок286 просмотров

Доброго здравия всем участникам!

Есть задача.

На странице меняются статус и числа, чтобы ознакомится с новыми данными помогает F5. 

Эдак хотелось бы чтобы автоматически новые данные подгружались.

Код php наглядный, по каждому разделу (их два) в отдельном файле.

JavaScriptPHP
8 лет назад
poryadok2017
Белояръ 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров