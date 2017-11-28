Небольшие доработки по оптимизации сайта

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Завершен1 заявка273 просмотра

Добрый день. 

Нужен специалист, который может доработать оптимизацию сайта 

Оптимизация по гугл пейджспид 

- Подключение кеша на сервере на (72 часа) для картинок, ксс, скриптов 

- Удалите код JavaScript и CSS, блокирующий отображение верхней части страницы 

- Включить сжатие ресурсов с помощью функций gzip или deflate 

Оптимизировать все возможные картинки на сайте (Сжать объем все изображений) 

Добавить на страницы карты шаблон для h1. Шаблон: Все новостройки «город» на карте 

Сайт работает на Codeigniter 2 

CodeIgniterCSSJavaScript
8 лет назад
ILya_K
Илья 
49 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

RazvitieSaitov
Сергей 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
$100
3 дня
Очень хороший специалист. Быстро во всем разобрался и выполнил работу. Продолжаем сотрудничество.
Всё отлично! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

RazvitieSaitov
Сергей 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад