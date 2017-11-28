Есть сайт с полным доступом к нему через консоль администратора тильды, из которой я могу предоставить вам исходники. На сайте есть относительно наполненная блоками (в количестве около 10 штук) первая страница, и до десятка остальных ...
Небольшие доработки по оптимизации сайта
Добрый день.
Нужен специалист, который может доработать оптимизацию сайта
Оптимизация по гугл пейджспид
- Подключение кеша на сервере на (72 часа) для картинок, ксс, скриптов
- Удалите код JavaScript и CSS, блокирующий отображение верхней части страницы
- Включить сжатие ресурсов с помощью функций gzip или deflate
Оптимизировать все возможные картинки на сайте (Сжать объем все изображений)
Добавить на страницы карты шаблон для h1. Шаблон: Все новостройки «город» на карте
Сайт работает на Codeigniter 2
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $170Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Требуется программист для создания онлайн криптобиржи.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Доброго здравия всем участникам! Есть задача. На странице меняются статус и числа, чтобы ознакомится с новыми данными помогает F5. Эдак хотелось бы чтобы автоматически новые ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо написать функцию редактирования метаданных IPTC изображения находящегося в атрибуте src тега img в формате base64. Функция должна быть реализована на javascript, так как необходимо редактирование на стороне клиента http://php.net/manual/ru/function.iptcembed.php это поможет понять что ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Добрый день, фри-лансеры. Есть javascript код, в котором нужно передавать statid параметр, равный id записи в wordpress. Скорее всего это смесь php и javasript.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
в магазине есть баллы, сделать их зачисление (апи из др цмс и по моей методике взять число ххх и зачислить - сами действия т.е методика по которой это число создается для каждого юзера известно) и ...Закрыт8 лет назад
- $50
Плагин для хрома автоматизация .Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Задача – скрипт конкурса прогнозов, сайт на дле-12. Важно, чтобы скрипт не мешал обновлению файлов движка в дальнейшем, этот нюанс необходимо обговорить. Пользователи заходят на сайт, регистрируются и принимают участие в ...Закрыт8 лет назад
Задача знание yii и верстки 1. Добавить на сайт новую страницу — «мы» в виде лендинга (сверстать и подключить к CMS на YII (http://easyiicms.com/)) прототип — http://mylinx.ru/p1/ недоделанная версия — http://egor.hedindoom.ru/ — ...Закрыт8 лет назад
1) Перестало работать добавление новостей, при добавлении выдает ошибку 2) Сделать более удобную иерархию по категориям 3) Внести данные соцсетей для авторизации. Сама авторизация через соцсети работает, нужно только обновить данные приложений, созданных ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад