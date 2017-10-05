Скопировать сайт с tilda.cc и натянуть на движок wordpress+woocommerce

Есть сайт с полным доступом к нему через консоль администратора тильды, из которой я могу предоставить вам исходники. На сайте есть относительно наполненная блоками (в количестве около 10 штук) первая страница, и до десятка остальных очень простых страниц. Ссылкой светить не могу, дам ее после утверждения исполнителя.

Готов докупить платную тему для красивых блоковых одностраничников под Вордпресс. Скопированные блоки я должен буду редактировать дальше через визуальный редактор Вордпресса, без влезания в код.

Сайт предполагает наличие магазина с витриной до 10 товаров. Язык - строго английский, как сайта, так и админки.