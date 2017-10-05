Скопировать сайт с tilda.cc и натянуть на движок wordpress+woocommerce

$170
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки508 просмотров

Есть сайт с полным доступом к нему через консоль администратора тильды, из которой я могу предоставить вам исходники. На сайте есть относительно наполненная блоками (в количестве около 10 штук) первая страница,  и до десятка остальных очень простых страниц. Ссылкой светить не могу, дам ее после утверждения исполнителя. 

Готов докупить платную тему для красивых блоковых одностраничников под Вордпресс. Скопированные блоки я должен буду редактировать дальше через визуальный редактор Вордпресса, без влезания в код.

Сайт предполагает наличие магазина с витриной до 10 товаров. Язык - строго английский, как сайта, так и админки.

TildaWooCommerceWordPress
8 лет назад
crisalid
Валерий 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

denilaas
Денис 
31 год
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$170
5 дней
Прекрасная, профессиональная работа. Данный исполнитель оказался гораздо более компетентней других, ранее не справившихся с задачей! Рекомендую.
Отличный заказчик, приятный в общении. Поставил четкое задание и отвечал на вопросы мгновенно. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

denilaas
Денис 
31 год
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад