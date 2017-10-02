Создать или найти конструктор визиток и установить на joomla (joomshopping) С возможностью после создание визитки, сделать заказ. Возможно дальнейшее сотрудничество, т.к. подобных конструкторов надо на каждую услугу. Пример: http://copy.spb.ru/poligr_prod/vizitki/online-generator-vizitok/ Сайт: ...
С помощью php собирать андройд приложение
с помощью php собирать андройд приложение (файлы на сервере призаходе комилируется апк файл)
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